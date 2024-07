Exposição “Violas dos Açores” em São Jorge

A mostra, que conta com o registo de Violas de 8 ilhas dos Açores, já passou pelas ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa e Pico, e pode ser visitada até ao próximo mês de agosto.



A exposição pretende dar a conhecer os "diferentes modelos de Violas na nossa Região, bem como a grande riqueza da imaginação dos construtores ao longo dos anos", refere nota de imprensa.



A nota diz ainda que muitas das fotografias resultam de registos amadores, no entanto, "há fotografias que foram tiradas especificamente para a exposição. Também consta da exposição uma fotografia de uma viola de São Jorge com um embutido com um pássaro, abaixo do cavalete, de coleção particular, entre outros registos".