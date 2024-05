Exposição que promove sustentabilidade e criatividade dos jovens

A obra “Noite Estrelada”, de Van Gogh, foi recriada por alunos do 2.º ciclo da Escola Básica Roberto Ivens, em Ponta Delgada, e foi uma das peças premiadas no concurso “GIOTTO és tu”, da FILA IBÉRIA e agora, pode ser vista na exposição disponível no centro comercial, juntamente com outros trabalhos dos jovens daquela escola dos Açores.

O projeto em causa "desafia a criatividade e demonstra a destreza artística dos jovens, mas também incorpora valores essenciais de sustentabilidade ao reutilizar marcadores Giotto já sem uso, dando-lhes uma segunda vida através da arte", lê-se numa nota, indicando a exposição inclui obras de alunos de outras turmas da escola, que foram criadas, na sua maioria, com vista a trabalhar os valores da reutilização para a redução de resíduos.