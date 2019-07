Experimentação caracteriza nova era do Walk&Talk

Até 20 de julho, São Miguel acolhe a nona edição do Festival Walk&Talk, durante a qual cerca de 80 artistas vão apresentar trabalhos, muitos dos quais projetos inéditos criados em residência no arquipélago

“Durante alguns anos, o nosso foco era o sítio onde o festival acontecia - o facto de estarmos nos Açores - e a associação do festival ao lugar. Agora estamos a entrar numa nova era do Walk&Talk - a um ano de fazermos 10 anos - na qual sentimos que os curadores e programadores que vieram visitar o festival, assim como os jornalistas, se focam na qualidade do programa e na ideia do festival como lugar de criação e de experimentação, com coisas que correm bem e outras mal, mas que é um festival que arrisca”, afirmou o diretor artístico do evento.