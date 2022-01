Ex-vereador Bruno Gomes condenado a seis anos de prisão

Bruno Gomes tinha sido pronunciado por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, cinco dos quais na forma tentada, os mesmos do despacho de acusação.



O coletivo de juízes considerou provado que o antigo autarca praticou 11 crimes de prevaricação de titular de cargo político e 13 crimes de burla qualificada, três na forma tentada.

“Face ao período em que o arguido Bruno Gomes exerceu as funções de vereador e à sua intervenção nos processos de candidatura nessa qualidade, considerou-se que, em dois dos processos de candidatura”, este “não teve intervenção como vereador”, referiu o Tribunal.

Bruno Gomes foi ainda condenado a pagar solidariamente, juntamente com mais 12 arguidos, os pedidos cíveis formulados pelo Fundo Revita (109.383,30 euros), pela parceria União das Misericórdias Portuguesas/Fundação Calouste Gulbenkian (185.233,33 euros) e pela Cruz Vermelha Portuguesa (111.579,01 euros), totalizando 406.195,54 euros.

Entretanto, o advogado do ex-vereador da Câmara de Pedrógão Grande Bruno Gomes, Victor Faria, disse que vai recorrer da condenação do seu cliente a seis anos de prisão, o que considerou uma pena pesada.

"Não estávamos à espera de uma decisão com esta gravidade, com este peso", afirmou o advogado após a leitura do acórdão, no Tribunal Judicial de Leiria.

Em declarações aos jornalistas, o advogado afirmou que irá "ler o acórdão com atenção" para eleger "aquilo que será invocado" no recurso que irá interpor.