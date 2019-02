Ex-presidente da Turismo Porto vai recorrer de manutenção de prisão preventiva

As mais lidas

No dia 18 de janeiro deste ano, em eleições antecipadas, Luís Pedro Martins, 50 anos, ex-diretor executivo da Torre dos Clérigos do Porto e licenciado em ‘design’ pela Escola Superior de Artes e Design em 1995, passou a ser o sucessor de Melchior Moreira, tendo tomado posse esta terça-feira, dia 05 de fevereiro.

Melchior Moreira tinha sido reeleito para a função de presidente da TPNP a 04 de junho de 2018 e era o seu quinto e último mandato na TPNP, depois de ter arrecadado com 98,36% dos votos para um cargo que exercia desde 2008.

Melchior Moreira foi destituído da função de presidente da Comissão Executiva da TPNP e está em prisão preventiva desde que foi detido a 18 de outubro do ano passado no âmbito da Operação Éter, uma investigação que ainda está em curso e que está a investigar uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública.

A defesa do ex-presidente da TPNP tinha requerido, a 21 de janeiro, “apresentações periódicas" em substituição da prisão preventiva aplicada, com o argumento de que o arguido deixou de ter qualquer ligação à TPNP, porque aquela entidade de turismo tinha ganhado a 18 de janeiro um novo presidente, após eleições antecipadas.

Melchior Moreira foi detido a 18 de outubro de 2018 pela Polícia Judiciária e está a aguardar julgamento em prisão preventiva há mais de três meses no âmbito da investigação designada por Operação Éter.

A defesa do ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, vai interpor recurso à manutenção de prisão preventiva que foi declarada pela juíza, disse esta sexta feira à Lusa fonte ligada ao processo.

