Ex-embaixador dos EUA é acusado de ter sido espião ao serviço de Cuba

As autoridades norte-americanas apresentam documentos judiciais para alegar que Manuel Rocha se envolveu em “atividades clandestinas” em nome de Cuba desde pelo menos 1981, tendo chegado a reunir-se com agentes de informação cubanos e a fornecer informações falsas a funcionários do Governo dos EUA.

A denúncia – apresentada junto das autoridades judiciais federais de Miami - acusa Rocha de atuar como um agente ilegal de um Governo estrangeiro.

O acusado de 73 anos teve uma carreira de 25 anos como diplomata dos EUA, incluindo cargos importantes na Bolívia, Argentina e na secção de Interesses dos EUA em Havana.

O antigo diplomata deve comparecer perante o tribunal ainda hoje.