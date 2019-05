Evento de surf adaptado está “a derrubar mentalidades”

As mais lidas

Ler mais na edição desta quinta-feira, 02 maio 2019, do jornal Açoriano Oriental

De acordo com os dados transmitidos pela organização, 25 eram voluntários que estiveram a prestar todo o tipo de auxílio fora e dentro de água, a grande maioria afetos à APSA, enquanto que 30 foram os praticantes que durante alguns momentos experimentaram a sensação de andar na crista das ondas. Alguns eram anónimos que ali se deslocaram para o efeito e a grande maioria dos participantes são utentes da Associação Seara do Trigo e da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

Cerca de meia centena de pessoas estiveram, no passado sábado, reunidos na praia de São Roque para a quarta edição do evento desportivo de surf adaptado promovido pela Associação Portuguesa de Surf Adaptado (APSA).

Pelo quarto ano consecutivo a Associação Portuguesa de Surf Adaptado esteve na ilha de São Miguel a promover e a dinamizar um evento que tem conseguido enormes conquistas para as pessoas com deficiência

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok