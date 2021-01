Covid-19

Europa registou quase 300 mil mortes em excesso entre março e outubro de 2020

A União Europeia (UE) registou quase 300 mil mortes em excesso entre março e outubro de 2020 quando comparado com a média do mesmo período entre 2016 e 2019, com o pico no mês de abril, em que morreram mais 25 por cento de pessoas.