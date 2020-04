Eurodeputados socialistas debatem apoios com deputados do PS/Açores

Antes da pandemia, o PS/Açores tinha organizado jornadas parlamentares para 24 e 25 de abril, com a presença dos deputados socialistas ao Parlamento Europeu, evento que foi agora reconfigurado para uma sessão a transmitir na Internet no dia 24, sexta-feira.

"Por muitos esforços que estejam a ser realizados pelas autoridades regionais e pelas autoridades nacionais, nós sabemos que a ação a estes dois níveis não será suficiente para uma crise que será generalizada, porque de um momento para o outro retira à atividade e à nossa vivência tudo aquilo que era normal", afirma o líder parlamentar do PS/Açores, Francisco César, citado em nota de imprensa da estrutura socialista.

A iniciativa, é ainda revelado, contará com a intervenção do presidente do PS/Açores e chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, do coordenador da delegação portuguesa no Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho, e de outros deputados, quer do PS/Açores, quer do partido no hemiciclo europeu, além de um "conjunto de personalidades que são do PS e que exercem cargos executivos" no arquipélago açoriano.

A sessão de trabalho, marcada para as 09h00 dos Açores, será transmitida na página do Facebook do PS/Açores.