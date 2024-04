Euro recua mas permanece nos 1,06 dólares

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0654 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0656 dólares.

O euro também cedeu em comparação com a libra, mas recuperou face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial do euro em 1,0638 dólares.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse hoje no Parlamento Europeu que o banco central fará em junho um corte das taxas de juro se a evolução dos dados continuar a mostrar uma melhoria da inflação.

“Temos sido muito claros no que respeita à política monetária. Se as coisas continuarem a evoluir como ultimamente, em junho estaremos preparados para reduzir as restrições da política monetária", disse Guindos, em audição da Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Guindos disse que a inflação tem descido e que as projeções do Banco Central Europeu (BCE) perspetivam que mantenha essa trajetória ainda que a um ritmo mais moderado atingindo em 2025 a meta de 2%.

No entanto, o vice-presidente do BCE reconheceu que existem alguns riscos que podem influenciar a evolução dos preços, incluindo a evolução dos salários, da produtividade, dos custos unitários do trabalho, das margens de lucro e os riscos geopolíticos.