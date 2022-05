EUA garantem que vinte países vão doar ajuda militar a Kiev

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, explicou, em conferência de imprensa, que “muitos países” anunciaram que vão entregar a Kiev munição de artilharia, sistemas de defesa costeira, tanques e veículos blindados de todo o tipo.

"Outros países fizeram novos compromissos para treinar forças ucranianas e apoiar os seus sistemas militares", acrescentou Austin.

O responsável do Pentágono agradeceu, em especial, à Dinamarca por fornecer à Ucrânia um lançador de mísseis para defender a sua costa e à Republica Checa pelo “apoio substancial”, incluindo helicópteros, carros blindados e ‘rockets’.

"Hoje [segunda-feira], vários países anunciaram doações de sistemas de artilharia e munições extremamente necessários, incluindo a Itália, Grécia, Noruega e Polónia", sublinhou Austin.

Um total de 47 países participaram na segunda reunião do grupo de contacto, que decorreu em formato virtual, no seguimento do primeiro encontro promovido pelo secretário da Defesa dos EUA no final de abril, na base norte-americana em Ramstein, Alemanha.

A próxima reunião deverá acontecer em Bruxelas, em 15 de junho, à margem do encontro dos ministros da Defesa da NATO.