Estúdio 13 apresenta “LET’S PLAY?”

As mais lidas

Desta forma, hoje o espetáculo está previsto para as 21h30, enquanto que amanhã, começa pelas 17 horas.

Depois da audição no início do ano letivo, chega a primeira apresentação sob a orientação da bailarina, coreografa e professora Maria João Gouveia.

O trabalho é desenvolvido por coreógrafos convidados trimestralmente, permitindo assim aos alunos o contacto com diferentes estilos e propostas de movimento.

No que diz respeito ao Projeto.1, o mesmo tem por objetivo incentivar e formar os alunos com aptidão para a dança contemporânea e que apresentem objetivos ao nível da profissionalização.

Este espetáculo, explica nota de imprensa, parte de jogos tradicionais e não tradicionais e representa uma exploração da relação entre o corpo e o jogo, entre as regras e a liderança.

Trata-se de um espetáculo que tem coreografia de Maria João Gouveia, com a assistência coreográfica de Maria Antónia Pacheco e interpretação de Beatriz Carreiro, Margarida Rodrigues, Mariana Melo, Sara Soares, Marta Aguiar, Matilde Borges, Inês Leitão, Diana Cordeiro, Mariana Rezendes.

O Estúdio 13 – Espaço do Indústrias Criativas, em Ponta Delgada, apresenta, este fim de semana, “LET’S PLAY?”, a primeira apresentação do Projeto.1.

Com coreografia de Maria João Gouveia, o espetáculo ‘LET’S PLAY?’ é a primeira apresentação do Projeto.1

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok