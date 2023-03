Estudantes debatem assuntos europeus em encontro nacional no Fundão

A iniciativa, que vai decorrer de quinta-feira ao dia 02 de abril, dedica nesta edição o primeiro dia aos jovens do ensino secundário do Fundão, distrito de Castelo Branco, com um tema sobre as migrações e os direitos humanos.

“O objetivo do evento é, no fundo, elucidar e divulgar, com meio de debate, também essa reflexão sobre as várias temáticas dos assuntos europeus e da União Europeia e nada melhor que começar com os jovens do ensino secundário”, disse à agência Lusa o presidente da Federação Nacional dos Estudos Europeus (FNEE), Luís Marques.

No dia 31 e ainda no dia 01 e 02 de abril, o programa é dirigido para estudantes universitários de licenciatura ou mestrado das áreas de Estudos Europeus, Ciência Política, Relações Internacionais, com a realização de diversos painéis e sessões de trabalho.

A sessão de abertura, no dia 31, conta com a presença do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, seguindo-se uma sessão de trabalho dedicada à Perceção dos Jovens sobre a União Europeia, no âmbito de um estudo que a FNEE está a desenvolver a nível nacional.

Segue-se um painel sobre Reformar a União Europeia, com a presença dos eurodeputados Pedro Silva Pereira (PS), vice-presidente do Parlamento Europeu, e Marisa Matias (Bloco de Esquerda), e do professor Nuno Sampaio, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.

Entre os vários temas de debate, destaca-se ainda um painel Política de Defesa da União Europeia no Mundo da Multipolaridade, que conta com a participação do presidente do CDS-PP e eurodeputado Nuno Melo, o comentador político da CNN Tiago André Lopes e os eurodeputados João Albuquerque (PS) e Sandra Pereira (PCP).

O encontro dedica também um painel sobre o “Interior? Não! Litoral europeu!”, subordinado à coesão europeia e que vai ter como orador o presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), Álvaro Beleza.

A guerra na Ucrânia faz parte também das preocupações da organização, que agendou um painel com a participação de Diana Soller, do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) e também comentadora da CNN Portugal, e Liliana Reis, da Universidade da Beira Interior.

Ao longo do evento realizam-se também várias sessões de trabalho, com destaque para uma sobre o Ano Europeu das Competências, que vai abordar as condições necessárias para os jovens “conseguirem desenvolver uma carreira europeia nas instituições europeias ou no mercado de trabalho nacional”.

“Vamos ter a possibilidade de os participantes debaterem várias áreas de governação da União Europeia com decisores políticos, neste caso com eurodeputados e membros do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, aproximando os eleitores dos eleitos”, sublinhou o presidente da FNEE.

Luís Marques sustentou que “o grande objetivo do Encontro é, efetivamente, oferecer um espaço de debate aos jovens portugueses, formando futuros líderes capazes de responder às necessidades da sociedade portuguesa e, respetivamente, europeia”.

O III Encontro Nacional dos Estudos Europeus é promovido pela Federação de Estudos Europeus, em parceria com o município do Fundão, que nos próximos dois anos vai acolher novamente o evento.