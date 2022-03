Estudantes da Escola Secundária de Lagoa receberam Cartão Jovem Municipal

Esta primeira entrega ficou marcada, simbolicamente por este ato por parte do executivo camarário, sendo que todos os outros jovens receberão o seu cartão via CTT, indica nota.





Para Albertina Oliveira, esta ação é importante porque “simboliza e valoriza os jovens do concelho, mas igualmente o comércio e a economia local e isso sem descurar a colaboração fulcral dos empresários e clubes desportivos envolvidos nesta iniciativa e parceiros do Cartão Jovem Municipal”.





O Cartão Jovem Municipal de Lagoa é uma iniciativa da Câmara Municipal da Lagoa, em parceria com o Núcleo de Empresários de Lagoa – NELAG, sendo que todos os jovens que aderem ao Cartão até ao dia 31 de dezembro, irão poder usufruir de dois vouchers, no valor de 5 euros, para compras no comércio local, mais precisamente para as empresas aderentes à iniciativa promovida pelo NELAG, intitulada “Acumular para Poupar”.





O Cartão Jovem Municipal, é gratuito, destina-se a jovens entre os 12 e os 30 anos, com um conjunto alargado de vantagens, e pretende a fixação e vivência dos jovens no concelho da Lagoa.