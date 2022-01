Covid-19

Estudantes açorianos deslocados devem inscrever-se para vacinação nas férias

O Governo Regional dos Açores esclareceu, esta quarta-feira, que os estudantes do Ensino Superior residentes na região que estudam fora devem inscrever-se no portal ‘online’ de vacinação contra a Covid-19 para serem inoculados durante as férias de verão.