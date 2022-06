Estação Salva-vidas da Horta resgata tripulantes de veleiro ao largo do Faial

Os elementos da Estação Salva-vidas da Horta resgataram, durante a madrugada desta terça-feira, dois tripulantes de um veleiro que se encontrava em risco de afundamento, depois de ter sofrido um rombo no casco, com entrada de água a bordo, ao embater num baixio na costa sul da ilha do Faial.