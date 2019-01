Estação costeira de São Miguel recebeu mais de seis mil chamadas em 2018

A estação costeira da cooperativa Porto de Abrigo, em São Miguel, registou em 2018 um total de 6.080 chamadas, mais 30% do que em 2017, a maioria das quais pedidos de informações sobre a meteorologia.

"A estação costeira registou, em 2018, um total de 6.080 chamadas, o que corresponde a um aumento superior a 30% relativamente ao ano de 2017, que foram 4.740 chamadas. Os aumentos registaram-se nos diferentes segmentos da pesca comercial", adianta um comunicado enviado às redações pela Porto de Abrigo.

Das 6.080 chamadas registadas, 5.822 tiveram como origem embarcações da pesca profissional dos Açores, Madeira e continente, 188 de náutica de recreio, 20 de navios comerciais e 50 vieram de entidades públicas.

Um total de 1.814 contactos tiveram como motivo pedidos de informação sobre a evolução meteorológica, mas 1.003 embarcações pediram apoio à estação para contacto entre navios, sendo que 24 chamadas corresponderam a pedidos de assistência por avaria em alto mar.

"Foram transmitidos 428 avisos gerais sobre vários temas como meteorológicos, preços médios do pescado em lota, informação sobre a evolução na captura de espécies com quota face à proximidade de fecho de capturas e iniciativas formativas destinadas ao aumento de segurança no mar e ambiente marinho", explica ainda a Porto de Abrigo.