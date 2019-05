O auditório do Colégio do Castanheiro será palco, no dia 19 de maio, pelas 18 horas, do espetáculo: “Uma Viagem pelo Mundo da Broadway”, levado a cabo pela Academia das Expressões em conjunto com o Colégio do Castanheiro.

Singing in the Rain, Moulin Rouge, The Greatest Showman e Fantasma da Ópera são alguns dos muitos clássicos que irão fazer parte deste espetáculo.