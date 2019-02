Espetáculo de Fado em prol da Luta Contra o Cancro

Na próxima sexta-feira, dia 15 de fevereiro, pelas 21h30, o Auditório do Ramo Grande acolhe um espetáculo de Fado, cujos fundos reverterão a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O evento conta com a presença das fadistas Vera Brasil e Jéssica Silva e dos músicos Delmindo Meneses e Evandro Meneses.

Esta iniciativa, promovida pela equipa da ilha Terceira "Sermos +" do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, visa envolver a comunidade na luta contra esta doença, contribuindo para o reforço do bem-estar das pessoas, refere nota de imprensa da autarquia da Praia da Vitória, que associa-se ao evento.

Os fundos angariados irão apoaiar os doentes e suas famílias na luta contra o cancro, assim como a investigação nesta área.

Segundo Carlos Armando Costa, vereador da Cultura, "esta iniciativa acontece por uma causa muito meritória, e cabe-nos a nós, enquanto comunidade, apoiar e sensibilizar para eventos desta natureza. A união faz a força e com o apoio de todos é possível continuar a lutar em prol dos que mais necessitam, até porque esta é uma causa, a par de outras, que de uma forma ou de outra afetam a nossa sociedade", disse citado em nota de imrpensa.







"As diversas equipas da ilha, integradas no Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, têm contribuído significativamente para o bem-estar da comunidade, sensibilizando a mesma para apoio mútuo e valorização de todo um trabalho que é desempenhado em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas", afirmou.

Os bilhetes têm um custo individual de cinco euros e podem ser adquiridos na bilheteira da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, nos dias úteis, entre as 9 horas e as 17 horas (horário contínuo). Os mesmos estarão ainda disponíveis na bilheteira do Auditório do Ramo Grande, duas horas antes do início do evento.