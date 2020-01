Escritoras açorianas destacadas no Montanha Pico Festival

Na programação dos sábados, uma escritora açoriana tem vindo a ser destacada a cada semana, com momentos únicos de partilha de trabalhos, na visita a grutas e algares da ilha montanha.



De acordo com nota, Diana Zimbron, natural da ilha Terceira e residente no Pico, abriu no primeiro fim-de-semana, partilhando excertos do seu conto: "Ser da Montanha". Além da leitura à entrada da gruta, foi o momento no interior, na escuridão da Gruta da Agostinha, que, com as lanternas dos aventureiros, Zimbron leu grande parte do seu trabalho.



A picoense Lucília Gonçalves participou no segundo sábado do mês, com sua poesia na Furna Vermelha. Já Raquel André Machado, residente em São Miguel mas natural do Pico, partilhou sua poesia através de canto na Furna do Frei Matias.



No próximo sábado, dia 25 de janeiro, pelas 10h30, é a vez da mariense Humberta Araújo juntar-se ao festival, no Adro da Candelária, antes dos aventureiros seguirem para a Gruta do Furtado.