Escritor Joel Neto leva turistas aos locais que integram os seus romances

O escritor Joel Neto vai integrar no verão um roteiro turístico promovido por uma agência de viagens nacional que visa conduzir os turistas aos locais descritos nos romances do escritor natural da ilha Terceira, nos Açores.

Será o próprio autor que guiará os visitantes aos lugares dos livros “Arquipélago”, “A Vida no Campo” e “Meridiano 28”, entre outros, bem como a espaços de outros escritores dos Açores.

Terceira, Faial, Pico e São Miguel, segundo uma nota de imprensa, são as ilhas contempladas no roteiro turístico "Os Açores de Joel Neto e dos Grandes Escritores das Ilhas", acabado de lançar pela agência, responsável pelas viagens com José Luís Peixoto à Coreia do Norte e à Tailândia, e de Gonçalo Cadilhe aos mais variados espaços do planeta.

As duas primeiras viagens estão previstas para julho e setembro com partidas de Lisboa e do Porto, recebendo Joel Neto os viajantes na Terceira, guiando-os pelas ilhas até à despedida, dez dias depois, em São Miguel.

A escritora Raquel Ochoa, o músico Rui Massena, o 'chef' Henrique Sá Pessoa e a dupla de jornalistas Luís Pedro Nunes/Alfredo Cunha são algumas das personalidades portuguesas que já aceitaram o repto da agência para a criação de roteiros no âmbito do projeto.

Na brochura da agência de viagens sugere-se que “de avião e de barco, de autocarro e a pé” se acompanhe Joel Neto pelas "paisagens estonteantes de quatro das mais belas ilhas do arquipélago”, conhecendo “os mitos e as lendas, os registos da historiografia oficial e as marcas que propõem uma nova historiografia”.

Para além dos locais dos livros do escritor açoriano, o roteiro integra também territórios de alguns dos escritores que Joel Neto considera os seus mestres, fornecendo-se assim atmosferas da poesia de Antero de Quental, Natália Correia, Emanuel Félix e Emanuel Jorge Botelho, a par dos romances de Vitorino Nemésio, Daniel de Sá, Álamo de Oliveira ou João de Melo.

O programa contempla, entre outras iniciativas, uma descida ao Algar do Carvão, jantares dançantes na Sociedade Amor da Pátria, subidas à montanha do Pico e passeios pelo Vale das Furnas, a par da gastronomia açoriana.

Joel Neto nasceu na Terceira e mudou-se para Lisboa aos 18 anos, para estudar Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tendo, depois de década e meia de trabalho como jornalista em vários jornais e revistas nacionais, voltado à terra natal em 2012, dedicando-se à literatura.