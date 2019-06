Escolas criticam reorganização curricular proposta pelo Governo

As mais lidas

Pode ler a reportagem completa na edição desta segunda-feira, 3 de junho 2019, do jornal Açoriano Oriental

Um dos aspetos negativos apontados pelas escolas está relacionado com o próprio processo de elaboração da proposta que não envolveu a comunidade educativa.

As Assembleias de Escola que enviaram parecer ao parlamento açoriano sobre a proposta de lei, apresentada pelo Governo dos Açores, para a reorganização curricular na Educação Básica apontam várias críticas ao diploma que será votado, em plenário, esta semana.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok