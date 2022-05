Escola Secundária das Laranjeiras vence concurso “CriaPoesia”

Afonso de Vasconcelos, aluno do 12º ano da Escola Secundária das Laranjeiras, foi o vencedor do ensino secundário do 'CriaPoesia', concurso de poesia e poesia visual que abrange as escolas da Macaronésia (Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias).