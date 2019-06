Escola Manuel de Arriaga vence Concurso de Ideias dos Clubes de Proteção Civil

Os alunos do Clube de Proteção Civil da Escola Secundária Manuel de Arriaga, na cidade da Horta, venceram o Concurso de Ideias com o projeto ‘cpc_esma partilhar segurança”.

O segundo prémio foi atribuído aos alunos da EBS de Vila Franca do Campo e o terceiro prémio aos alunos da EBI da Lagoa.





Ao todo participaram 11 escolas no 2.º Concurso de Ideias dos Clubes de Proteção Civil.





Na cerimónia da entrega do prémio ao primeiro classificado, que decorreu na Escola Secundária Manuel de Arriaga, o secretário regional da Saúde, Rui Luís, que tutela a pasta da Proteção Civil afirmou que estes resultados refletem o investimento do Governo dos Açores em ações de sensibilização e de formação em toda a Região.





“Esta é uma temática que está bem enraizada na população”, salientou Rui Luís, citado em nota de imprensa, realçando que “o Governo quer que a cultura da Proteção Civil seja uma constante em toda a Região e a evidência é que efetivamente assim é, e começa cada vez mais cedo com os jovens”.





Rui Luís enalteceu o empenho de alunos e professores neste concurso e apelou aos jovens para equacionarem a hipótese de, no futuro, poderem vir a ser bombeiros, começando por participar nas escolas de infantes e cadetes.





Por seu turno, o secretário regional da Educação, Avelino Meneses salientou o investimento feito pelo Governo dos Açores, em particular, a partir do ano letivo 2014/2015, no reforço da segurança e proteção dos edifícios escolares, através da elaboração de planos de evacuação e de medidas de autoproteção, da realização de situações de simulacro e de ações de fiscalização.