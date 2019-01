Erro “apaga” abono de família de 2200 beneficiários na Região

As mais lidas

O Instituto da Segurança Social dos Açores admite que se tratou de um erro. De acordo com a informação obtida junto do gabinete da secretária regional da Solidariedade Social, ocorreu um erro informático generalizado a todo o país, e que, nos Açores, retirou o abono a 2200 beneficiários (crianças e jovens).

Erro informático a nível nacional levou a que famílias monoparentais com mais de um filho recebessem apenas o abono de um filho

