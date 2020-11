Ermida de Nossa Senhora do Cabo abre ao público

Segundo nota, a ermida, classificada como imóvel de interesse público, foi edificada pelo padre João Alves da Cruz, junto às casas onde residiu, em 1675. Num testamento aprovado em maio de 1712, a Ermida de Nossa Senhora do Cabo ou de Nossa Senhora da Estrela, juntamente com as casas contíguas e 126 alqueires de terra e vinha, situados na Lagoa, o Pico da Giesta e outros, foram vinculados por este sacerdote.

A sua invocação a Nossa Senhora do Cabo deve-se à grande devoção que o fundador tinha à imagem da Virgem que se venera no Cabo Espichel, em Portugal Continental. É também invocada como Nossa Senhora da Estrela, em virtude da escolha do padroeiro para se fazer a sua festa no dia 2 de fevereiro. Essa foi a razão pela qual foi escolhida como protetora da Banda Filarmónica Estrela d’Alva, que lhe consagrou um hino.

O frontispício, decorado por relevos inscritos na cantaria, (rombos ou pontas de diamante, pirâmides, palmitos e florões) é revestido com um painel de azulejos policromados do século XVII com motivos vegetalistas. Apresenta uma única nave revestida por um lambrim de azulejos com motivos geométricos e um altar revestido a talha dourada.

Do lado sul tem agregado o corpo da sacristia, estruturado em dois pisos. No piso elevado foi rasgado uma tribuna que permitia assistir às liturgias de modo mais recatado.