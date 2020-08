Equipamento do centenário com vermelho “vibrante”

Com um vermelho “mais vibrante”, o equipamento principal do Santa Clara para a temporada 2020/2021 foi ontem apresentado, com o clube açoriano a anunciar a “nova pele” com três gerações de atletas.

Históricos como Pessanha e Barata, os brasileiros Lincoln e Santana, e os juvenis Vasco Costa e Tiago Correia foram os escolhidos para apresentar o equipamento, o primeiro desenhado pela empresa espanhola Kelme

Uma camisola totalmente encarnada, com as mangas e gola brancas e que “estabelece vincadas correlações com alguns dos mais emblemáticos equipamentos da história do clube, desde a década de 30 até aos dias de hoje”, refere o clube, em nota de imprensa.

Um vermelho “mais vibrante”, que pretende simbolizar “a paixão, o orgulho e a bravura, características tão típicas do povo açoriano”. A gola tenta imitar o milhafre, ave histórica dos Açores, enquanto nas costas surge o lema da equipa: #BravosAçorianos, “que diz respeito à atitude aguerrida, abnegada e esforçada que os nossos atletas adotam sempre que entram em campo para representar o CD Santa Clara e os Açores.



Werder Bremen tem Zaidu debaixo de olho

A pérola nigeriana do Santa Clara continua a ser um dos alvos mais apetecidos no mercado: apesar de bastante associado ao FC Porto, Zaidu Sanussi surge agora com um novo pretendente na Alemanha.



Depois do Arminia Bielefeld ter desistido do lateral esquerdo, é a vez de Werder Bremen aparecer como um dos potenciais interessados na contratação do atleta de 23 anos. O histórico clube alemão, que evitou a despromoção da Bundesliga apenas no play-off contra o FC Heidenheim 1846, vê com bons olhos a mudança de Zaidu, que tem um preço que impõe respeito (3 milhões de euros). Contratado ao Mirandela, do Campeonato de Portugal, na última época, o nigeriano foi um dos jogadores em destaque no campeonato do Santa Clara.