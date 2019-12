Equilíbrio só foi desfeito da marca dos 11 metros

Pelo segundo ano consecutivo o Vale Formoso ergue o troféu da Taça de Honra - João de Brito Zeferino, vencendo curiosamente o mesmo adversário da temporada passada, o União Micaelense.

Há um ano o triunfo aconteceu no tempo de prolongamento, e ontem a decisão apenas foi conhecida nos pontapés de grande penalidade. Érico, que teve honras de abrir o desempate da marca dos 11 metros, bateu forte e colocado mas César Brito esteve ainda melhor e encaixou junto ao poste esquerdo o único remate que não terminou no fundo das redes.

Até aqui - penáltis - o equilíbrio foi dominante, repetindo-se aquilo que já se tinha visto nos 120 minutos de jogo que a partida teve (faltaram os descontos, mas ainda bem que o árbitro não os concedeu porque para além da hora tardia que a final foi marcada - 17h00 -, pelo rumo que o encontro estava a tomar, provavelmente não teria chegado ao fim dado o volume de expulsões que aconteceram no prolongamento).







Ler mais na edição desta segunda-feira, 02 dezembro 2019, do jornal Açoriano Oriental