Época balnear abre a 20 de junho em Vila Franca do Campo

Segundo o comunicado da autarquia, as praias de Água d’Alto, Prainha, Corpo Santo e Vinha d’Areia estarão vigiadas, sendo que, atendendo à Covid-19, a Câmara Municipal irá reforçar, sempre que possível, os postos de praia na Praia de Água d’Alto e na Vinha d’Areia, de forma a “manter uma maior extensão de praia vigiada, para que os utentes se possam estender por todo o areal, cumprindo o distanciamento social, com segurança”.

A autarquia de Vila Franca do Campo frisa ainda que, “dado que a época balnear este ano será atípica, haverá algumas orientações e regras a cumprir nas praias do concelho, por forma a que seja garantida a segurança sanitária de todos os banhistas, pelo que é importante ter atenção às informações e sinalética existentes e ao seu cumprimento, de acordo com a circular nº 1/2020 da Direção Regional dos Assuntos do Mar”, pode ler-se na nota de imprensa.