"Enfermeiros admitem novas ações de contestação" é a manchete desta terça-feira do Açoriano Oriental.

O destaque fotográfico desta edição é "Equipamento oceanográfico dos EUA recuperado no mar dos Açores".



"IPMA opta pela Barrosa para instalar radar", "Empresários preocupados com fim de rotas aéreas", "Biblioteca Pública recria tradição da desfolhada" e "Detido homem por incendiar casa" são outros títulos desta Primeira Página.



No desporto, os destaques são "Azores Rallye volta a abrir o ERC em " e "Dário Moitoso campeão nacional de trail".