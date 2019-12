A Direção Regional do Ambiente informa que, na sequência do Aviso Meteorológico emitido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do Açores, foi determinado o encerramento do acesso à Montanha do Pico entre as 12h00 desta terça-feira e as 08h00 de quinta-feira, 19 de dezembro.

De acordo com nota, a Casa da Montanha estará encerrada quarta-feira, 18 de dezembro, estando a reabertura prevista para o dia seguinte, no horário habitual.