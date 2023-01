'Encarnados' são 'campeões de inverno' pela 30.ª vez

Na primeira época sob o comando do alemão Roger Schmidt, os ‘encarnados’ assumiram o comando, de forma isolada, à quarta ronda e não mais o perderam, num trajeto com 14 vitórias, dois empate e uma derrota.

A formação da Luz cedeu dois pontos em casa, na receção ao Sporting (2-2), à 16.ª jornada, e cinco no Minho, onde empatou a zero com o Vitória de Guimarães, à oitava, e perdeu por 3-0 em Braga, à 14.ª, e primeira após o Mundial2022.

Cumpridas 17 rondas, o Benfica soma 44 pontos, contra 40 do Sporting de Braga, segundo, 39 do campeão FC Porto, terceiro, e 32 do Sporting, distante quarto.

As ‘águias’ tinham virado em quarto em 2020/21 (34 pontos, a 11 do Sporting) e em terceiro em 2021/22 (40, a sete do FC Porto), após passarem à frente à 17.ª ronda de 2019/20, com um recorde absoluto de 48 pontos (16 vitórias e uma derrota).

Os 48 pontos a meio – que superaram os 47 do FC Porto em 1996/97 e 2020/11 – não foram, ainda assim, suficientes para o Benfica acabar campeão: fechou em segundo, a cinco pontos dos ‘dragões’, depois de uma segunda volta com oito triunfos, cinco igualdades e quatro desaires.

Curiosamente, o último título dos ‘encarnados’, arrebatado em 2018/19, aconteceu depois de chegar a meio com menos cinco pontos do que os ‘azuis e brancos’, para acabar dois acima, após uma segunda volta com 16 triunfos e um empate.

Assim, a época de 2016/17 é a última em que o Benfica aproveitou o ‘embalo’ da primeira volta – 42 pontos, contra 38 do FC Porto, 36 do Sporting de Braga e 34 do Sporting – para chegar ao cetro, seis pontos acima dos ‘dragões’.

A segunda década do Século XXI foi, aliás, a que deu mais ‘títulos de inverno’ ao clube da Luz, que virou na dianteira em seis ocasiões, mais precisamente 2011/12, 2012/13 2013/14, 2014/15, 2016/17 e 2019/20, superando os registos dos anos 60 e 80 do século passado.

Nos anos 60, quando conquistou os seus dois títulos europeus, o Benfica virou na frente em 1960/61, 62/63, 63/64, 64/65 e 67/68 e, nos anos 80, fechou a primeira volta no comando em 1980/81, 82/83, 83/84, 85/86 e 88/89.

A melhor década de sempre sucede, precisamente, à pior, já que, entre a última do século passado e a primeira do corrente, apenas em 1993/94 as ‘águias’ tinham arrancado na frente para a segunda volta do campeonato.

Virar em primeiro não significa vencer, mas isso aconteceu na grande maioria das vezes: nas 29 ocasiões em que acabou a primeira volta na frente, conquistou o cetro em 21 (72,4 por cento) – sete ‘fugiram’ para o FC Porto e um para o Belenenses.