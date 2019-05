Empresas pedem novo modelo de transporte interilhas

Para a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada o atual modelo tem restrições excessivas e não permite o desenvolvimento do Turismo

Nesta edição, damos especial atenção às Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, com uma entrevista ao reitor do Santuário e uma reportagem sobre à "revolução" iniciada este ano na parte profana da festa, a cargo da Irmandade.

No jornal de hoje, também é noticiado o apelo dos sócios Grupo Desportivo Comercial para que governo regional evite a saída do Azores Rallye do ERC, pagando a dívida; bem como a greve estudantil que levou às Portas da Cidade, em Ponta Delgada, alunos de várias escolas da ilha.

O investimento de 140 mil euros da Câmara de Ponta Delgada em obras na Fajã de Baixo é outra das notícias desta edição de sábado, tal como a intenção do governo regional de dar voz à diáspora açoriana.