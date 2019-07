Empresários pedem "abordagem drástica" aos problemas da SATA

Nesta edição, o destaque é para o alerta da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores para a situação de emergência do grupo SATA

No jornal que hoje se publica, pode ficar ainda a saber porque razão Carlos César não se volta a apresentar aos eleitores nas eleições de outubro próximo, e quais os argumentos do antigo e da atual autarca da Lagoa para rejeitarem as acusações feitas pelo Tribunal de Contas.



Nesta edição, o Bispo D. Carlos Azevedo defende que a Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres será de origem portuguesa, com influência espanhola, e do século XVII e não do século anterior, como tem sido veiculado tradicionalmente.

A prevalência do excesso de peso entre as crianças açorianas que coloca os Açores no topo da lista nacional e o aumento do capital social da Lotaçor são outros dos assuntos desenvolvidos no Açoriano Oriental desta quinta-feira.