Presidente do conselho de administração da ANACOM denuncia deficiências de cobertura da rede de telemóvel; ATA rescinde contrato com Francisco Coelho; Cordeiro diz que PSD recusou reunir com Ana Cunha; e Federação das Pescas “pede contas” do atum-voador à República são outros títulos desta edição.



No desporto, o destaque é "Rui Moniz candidata-se a presidente do ‘Comercial’".