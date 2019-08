Embarcação de pesca registada nos Açores “cautelarmente apreendida” na Irlanda

As mais lidas

Na nota, o Ministério do Mar revelou ainda que o armador está a tratar das diligências necessárias na Irlanda, nomeadamente o pagamento da caução fixada em 105 mil euros.

A Lusa questionou a tutela, depois de as Forças de Defesa da Irlanda revelarem hoje, na sua página oficial, de que uma embarcação de pesca registada em Portugal tinha sido sinalizada a aproximadamente 200 milhas náuticas a sul da Fastnet Rock.

A embarcação de pesca “Mestre Bobicha”, registada nos Açores e propriedade de uma empresa de capital espanhol, foi hoje “cautelarmente apreendida” na Irlanda, confirmou à Lusa fonte do Ministério do Mar português.

