Elisa Ferreira terá pasta que corresponde aos interesses de Portugal na UE

As mais lidas

“O perfil de Elisa Ferreira exclui à partida a probabilidade de ir desempenhar pelouros que, independentemente da sua competência politica, porventura exigiriam outro tipo de competências, como por exemplo a área da justiça, dos assuntos internos, das migrações, para as quais teríamos escolhido uma pessoa com outro perfil”, disse.

António Costa admitiu no entanto que a escolha de Elisa Ferreira, implica, em si, que a pasta será numa área adequada ao perfil da economista.

“A única coisa que posso dizer é que é uma pasta em que seguramente Elisa Ferreira fará um excelente papel e que é uma pasta que corresponde aquilo que são os interesses próprios de Portugal no contexto da UE e do contributo que podemos dar”, disse o primeiro-ministro.

António Costa, que falava à imprensa ao lado de Elisa Ferreira, afirmou que a questão foi tratada por ambos com a presidente da próxima Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, mas que há “um compromisso” de ser a presidente a anunciar.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok