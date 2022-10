Eleito na votação direta da estrutura partidária com 99,15% dos votos, a consagração do sufrágio acontece durante o XVCongresso Regional da JS, que terá lugar nos dias 28, 29 e 30 de outubro, na Praia da Vitória.

Sousa, de 25 anos, apresentou-se a eleições com o lema ‘Por uma (Ger) Ação!’, a Moção Global de Estratégia, que será apresentada e debatida no congresso, contou com contributos de jovens de todas as ilhas, e apresenta-se tendo por base “uma política de proximidade e propostas que visam combater os problemas sentidos pelos jovens Açorianos”.

“O nosso foco é o de dar voz à nossa geração, responder aos problemas que enfrentamos, desde a falta de emprego digno, à dificuldade no acesso a uma habitação condigna, a qualificação não recompensada, mas, acima de tudo, assegurarmos um futuro digno a todos, sem exceções, onde seja possível emanciparmo-nos sem hipotecar o nosso futuro!”, assegurou, citado na nota de imprensa.