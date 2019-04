Eleições na ATA adiadas para 9 de maio

As eleições na Associação Turismo dos Açores (ATA) deveriam ser realizadas amanhã, mas foram adiadas para 9 de maio.

O motivo do adiamento foi o atraso na entrega do relatório e contas da associação, referente ao ano de 2018, que provocou desconforto nos associados em prosseguir com a realização da Assembleia Geral e eleições marcadas para esta semana.



A informação foi confirmada por Carlos Morais, presidente da Assembleia Geral da ATA e o único candidato à direção da associação. “Os associados não se encontram confortáveis para ir para umas eleições sem a existência de contas apresentadas a poucas horas de um ato eleitoral”, indicou ao Açoriano Oriental.





Ontem, ao final da tarde, ainda não tinham sido entregue pela direção da ATA, à mesa da Assembleia Geral, o relatório e contas. Perante a possibilidade de contarem com menos de 24 horas para analisar o documento foi estabelecido um acordo para marcar uma nova Assembleia Geral, no dia 24 de abril, apenas para se proceder à votação das contas.



As eleições também foram canceladas e marcadas novas eleições para 9 maio. Carlos Morais garante que a lista que apresentou vai voltar a concorrer nas eleições para a direção da ATA.