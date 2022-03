Coliseu Micaelense acolhe o El Açor - Festival Internacional de Tunas

O festival contará com a presença de seis tunas a concurso e também com a participação de quatro tunas da Universidade dos Açores, num total de cerca de 400 participantes. As atuações têm lugar no Coliseu Micaelense, nos dias 18 e 19, pelas 20 horas.





As tunas que estarão a concurso são: TAISEP - Tuna Académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto; TUMA - Tuna Universitária da Madeira; Gatunos - Tuna Académica do Politécnico do Porto; Transmontuna - Tuna Universitária de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real); TAUE - Tuna Académica da Universidade de Évora e TAFDUP - Tuna Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.





Da Universidade dos Açores marcam presença: Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores; Tuna Com Elas – Tuna Feminina da Universidade dos Açores; Enf’In Tuna – Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada e TAUA – Tuna Académica da Universidade dos Açores.





O evento contará, ainda, com a presença de Bárbara Henriques, em representação do Estúdio 13 e a apresentação estará a cargo dos Cavaleiros da Távola de Queijos. Este grupo “humorístico ficou conhecido por abrilhantar o FESTIM- Festival de Tunas Mistas, organizado pela Enf’In Tuna e 'herdaram' a tarefa de apresentar o El Açor, desde a sua XX edição”, refere nota de imprensa.