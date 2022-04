EDA cria Provedor do Cliente e nomeia Paulo Bermonte

A EDA - Electricidade dos Açores, S.A. comemora hoje 40 anos de atividade com a criação na empresa do Provedor do Cliente, com o intuito de “ promover a defesa dos direitos e das garantias legítimas dos clientes, compreender as suas necessidades e preocupações e dar provimento às suas queixas e reclamações”.