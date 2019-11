EDA alerta para mensagens de texto (SMS) e e-mail fraudulentos

As mais lidas

A EDA refere ainda que já foram tomadas as devidas diligências para a resolução deste problema e prevenção de situações futuras.

É solicitado aos clientes que, sempre que recebam comunicações de caráter duvidoso, entrem em contacto com a EDA através da linha de Call Center 800 20 25 25.

Segundo explica a empresa de electricidade dos Açores, em comunicado "ao longo do dia de hoje diversos clientes receberam uma mensagem de texto (SMS) e um e-mail, em nome da EDA, a solicitar o pagamento de um valor em dívida, através de uma referência multibanco. A EDA informa que estas mensagens e e-mails são fraudulentos e correspondem a um esquema de phishing".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok