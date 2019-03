EBI de Lagoa recebe o “Clube do Pequeno-Almoço”

A iniciativa faz parte do projeto “Clube do Pequeno-Almoço” delineado pela Equipa de Saúde Escolar (ESE) da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM), em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa.





Esta semana a atividade teve lugar na EB1/JI Tavares Canário e na EB1/JI Dr. Francisco Carreiro da Costa. Na próxima semana, esta iniciativa irá decorrer nos restantes estabelecimentos de ensino, resultando num total de 231 alunos do pré-escolar abrangidos pelo projeto “Clube do Pequeno-Almoço”, explica nota da autarquia.





Para o município de Lagoa, os hábitos e os estilos de vida saudáveis constituem uma preocupação e um desafio, que deverá privilegiar o trabalho em rede.