EBI de Água de Pau recebeu ação de sensibilização para os Direitos das Crianças

Esta ação realizou-se no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social – Plano Ação 2018-2019 e no Plano de Ação do Comissariado dos Açores para a Infância para 2019 e foi dividida em duas partes, sendo que a primeira foi destinada a crianças e jovens do 2º e 3º ciclo e a segunda, aos pais, cuidadores, familiares e entidades com competência em matéria de infância e juventude.





Em ambos os momentos, foram abordados diversos temas, nomeadamente a apresentação sobre a intervenção da CPCJ na modalidade alargada, no que diz respeito à promoção dos direitos das crianças e dos jovens e à prevenção da negligência. Segui-se a intervenção da Equipa de Saúde Escolar, que abordou a temática da Promoção dos Direitos das crianças e dos jovens. Finalmente, o Embaixador Português da Juventude para a Segurança da Internet, falou sobre os riscos associados à utilização da internet, a importância da supervisão, acompanhamento parental e os comportamentos de auto proteção.





De relembrar que, as Nações Unidas adotaram, há 30 anos, no dia 20 de novembro de 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), um documento que enuncia um conjunto de direitos fundamentais, nomeadamente civis, políticos, económicos, sociais e culturais, para todas as crianças. Esta Convenção assenta sobre quatro princípios fundamentais: a não descriminação, o interesse superior da criança, a sobrevivência e desenvolvimento e opinião da criança.