EBI de Água de Pau recebe pequeno-almoço saudável

O pré-escolar da Escola Básica Integrada de Água de Pau recebeu, quinta-feira, a primeira sessão do projeto 'Clube do Pequeno-Almoço' delineado pela Equipa de Saúde Escolar (ESE), da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM).

As sinergias estabelecidas entre ESE da USISM, a Câmara Municipal de Lagoa e a EBI de Água de Pau permitiram reforçar os benefícios e a importância de um pequeno-almoço saudável a alunos, pais e/ou encarregados de educação, desenvolvendo não só afinidade com produtos alimentares variados, como também a interiorização da importância do pequeno-almoço como uma das principais refeições do dia, explica nota de imprensa.





Destaque para a outros projetos que fazem já parte do quotidiano da escola, nomeadamente a Biblioteca Escolar, que dinamizou uma pequena sessão com o apoio dos documentos do LER+, do Plano Nacional de Leitura, que apela para a importância de pequeno-almoço saudável.





Além disso, os alunos, envolvidos no projeto Eco-Escolas, apoiaram o evento, com a separação do lixo e a recolha de desperdícios compostáveis.





Presentes nesta sessão estiveram também os elementos do projeto Soil&Sea, sediado no concelho de Lagoa e dedicado à permacultura e culturas regenerativas. Promoveram, deste modo, uma sessão prática de esclarecimento junto dos alunos sobre como fazer compostagem, para que a horta da EBI de Água de Pau seja mais fértil e saudável.