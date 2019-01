EBI da Maia vence concurso da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2018

Dez escolas da ilha de São Miguel participaram no concurso: Escolas Básicas e Integradas dos Ginetes, de Água de Pau, Canto da Maia, Lagoa, Ribeira Grande e Maia, Escolas Básicas e Secundárias do Nordeste e Vila Franca do Campo, o Colégio do Castanheiro e a Escola Profissional das Capelas.