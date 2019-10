EBI Canto da Maia premeia mérito e excelência

Vereadora Maria José Lemos, que tutela a educação no município de Ponta Delgada, disse na cerimónia de entrega de prémios que o empenho das escolas na atribuição do mérito serve de inspiração à autarquia e felicita alunos, pais, educadores e professores por acompanharem a educação escolar de excelência.

Maria José Lemos falava esta sexta feira em representação do presidente José Manuel Bolieiro na cerimónia distintiva.

"É uma honra para o nosso concelho ver o empenho das nossas escolas em garantir, através da elevação do mérito e da excelência, a formação de melhores cidadãos", disse.



Neste sentido, a Vereadora afirmou ser "uma honra e um orgulho, para nós pais, quando vemos que a dedicação e o empenho dos nossos filhos são reconhecidos, assim como, também para vós professores ao verem o resultado do vosso trabalho e dedicação reconhecido no sucesso dos vossos alunos".

Aproveitou a oportunidade para louvar a Escola Canto da Maia, na pessoa do presidente do Conselho Executivo, Miguel Gameiro Silva, pela iniciativa e salientou que "cabe à escola e à comunidade educativa elevar a fasquia do nível de aprendizagem das nossas crianças e jovens através do reconhecimento e do mérito daqueles que mais se dedicam ao saber".

"Há que incentivar as crianças e jovens a serem esforçados, dedicados e resilientes, premiando-os, reconhecendo e valorizando assim, o seu esforço e dedicação. Os poderes públicos – tenham eles competências diretas ou indiretas na área da Educação – têm a obrigação de apoiar e saudar todas as iniciativas que elevem a qualidade da formação das nossas crianças e jovens" , acrescentou.

Relativamente ao trabalho que a Câmara de Ponta Delgada tem realizado na área da Educação, Maria José Lemos Duarte destacou a forte aposta nas condições de aprendizagem das escolas do 1º Ciclo e o melhoramento das infraestruturas.

Salientou, ainda, os espaços de atividades de tempos livres (ATL) que, há mais de uma década, têm funções pedagógicas, ajudam pais e educadores a conciliarem a vida profissional com a familiar.