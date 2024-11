É “inútil” dar responsabilidades às Juntas sem verbas diz Chega

Os deputados do Chega/Açores no parlamento açoriano, José Pacheco e Olivéria Santos, acompanhados pelo deputado na República, Miguel Arruda, estiveram na Freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Ponta Delgada, onde foram alertados pelo presidente da Junta local para as dificuldades financeiras em concluir projetos, de que é exemplo o merendário “que está por finalizar por falta de verbas”.

Citado em nota de imprensa, José Pacheco alertou que “não basta dar mais competências e responsabilidades aos presidentes de Junta, se essa responsabilidade não vier acompanhada de mais verbas”, considerando mesmo que “Juntas de Freguesia com mais competências, mas sem verbas, é inútil”.

Os deputados do Chega/Açores mostraram igualmente desagrado com o “abandono” de projetos, afirmando José Pacheco que “vimos nesta freguesia que com muito pouco dinheiro se consegue fazer muito”, alertando, contudo, que os presidentes de Junta “vão até onde a lei permite, mas falta o Governo Regional olhar com mais atenção para os muitos projetos levados a cabo pelo poder local”.



Isto porque, prosseguiu o deputado do Chega/Açores, “são eles que estão junto das populações e que conhecem as realidades do dia-a-dia e da sua terra”.

Os deputados do Chega/Açores afirmam ainda que numa altura em que o turismo está em alta, “chegamos a Santa Bárbara e o que vemos é uma freguesia com um enorme potencial turístico e económico, mas que está por explorar, não se dando as ferramentas necessárias ao poder local”.



“Aqui, a Junta já fez o que podia, falta agora o Governo Regional dar o próximo passo”, concluiu José Pacheco.