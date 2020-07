“É importante ajustar estratégias e planos de negócio às necessidades emergentes”

Guido Teles A StartUp Angra, incubadora de empresas localizada no centro histórico de Angra do Heroísmo, comemora, este mês, o seu 3.º aniversário. A propósito da data, o Açoriano Oriental esteve à conversa com Guido Teles, vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo