“É fácil captar a atenção das pessoas com populismos”

Paula Pacheco é a candidata dos Açores e ocupa o sexto lugar na lista nacional do Aliança que é encabeçada por Paulo Sande. Para a açoriana, o voto no Aliança é um voto “num partido moderado e de centro de direita”, que “faz falta na encruzilhada de extremismos e populismos”

Porque aceitou o convite para ser candidata pelo Aliança?

Eu aceitei o convite do Aliança pelos Açores porque acredito no projeto Aliança e foi no sentido de dar conhecer o que é o Aliança - um partido novo com apenas seis meses e são as primeiras eleições a que concorre - e qual é o seu projeto.

... Sabendo que num cenário normal o Aliança não irá conseguir eleger o candidato açoriano... Isso torna mais difícil o seu trabalho?

O meu trabalho é independente da posição que estou na lista. As listas foram feitas de maneira a haver equidade na distribuição dos candidatos por todo o país, incluindo as Regiões Autónomas, foi também tido o cuidado de inserir tanto homens com mulheres, de forma a haver paridade na escolha dos candidatos. Os Açores ficaram com o sexto lugar.